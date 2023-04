Hannover - Der höchste Gewinn in der über 25-jährigen Geschichte der Umweltlotterie Bingo geht in den Landkreis Diepholz. Dort knackte am Sonntag ein noch unbekannter Spielteilnehmer den mit fünf Millionen Euro gefüllten Maximaljackpot, wie Lotto Niedersachsen am Montag mitteilte. Der Gewinner hatte sein Los am Donnerstag vor der Ziehung im Internet gekauft. Die Chancen auf den Jackpot auch beim Bingo sind gering - die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken, liegt laut Lotto Niedersachsen bei etwa 1 zu 1,3 Millionen.

Auch im Landkreis Goslar gibt es einen neuen Millionär: Er darf sich nach der Ziehung der Zusatzlotterie Spiel 77 am Samstag über einen Gewinn von 1.677.777,00 Euro freuen - ebenso wie ein weiterer Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen.