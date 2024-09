Bei einer Polizeikontrolle gibt ein Fahrer plötzlich Gas, rammt mehrfach ein Polizeiauto und entwischt. Dabei schießt auch ein Polizist. Was ist passiert?

Ein Unbekannter hat ein Polizeiauto in Berlin-Wedding gerammt. (Archivbild)

Berlin - Ein Unbekannter ist am frühen Morgen in Berlin vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat in Pankow ein Polizeiauto mehrfach gerammt. Dabei wurde ein Beamter verletzt, wie die Polizei mitteilte. Im Zuge des Vorfalls schoss ein Polizist mit seiner Waffe, die Beamtin im Einsatzwagen erlitt dadurch ein Knalltrauma.

Gegen 5.00 Uhr fiel das Auto wegen überhöhter Geschwindigkeit in Gesundbrunnen auf. Trotz Anhaltesignalen flüchtete die Person mit dem Auto über mehrere Straßen und mehrfach über eine rote Ampel. Im Bereich der Maximilianstraße hielt das Auto dann an und die Polizisten stellten den Einsatzwagen dahinter. Daraufhin fuhr die oder der Fahrer rückwärts und rammte den Einsatzwagen mehrmals. Dann schoss der Fahrer des Polizeiautos, doch die Person flüchtete weiter.

Der Fahrer erlitt Verletzungen an einem Knie und im Rumpfbereich, die Beifahrerin ein Knalltrauma. Beide konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Weitere Polizisten fanden das Auto des Unbekannten wenig später verlassen und ohne Kennzeichen auf der Wilhelm-Kuhr-Straße. Sowohl das Auto als auch der Einsatzwagen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Flucht und ob der Gebrauch der Schusswaffe rechtmäßig war, dauern an.