Neuruppin - Ein unbekannter Mann hat an einer Bushaltestelle in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ging der Mann am frühen Donnerstagabend zunächst auf fünf Passanten zu und fragte nach einem Feuerzeug. Nach dem Anzünden seiner Zigarette schoss er demnach unvermittelt zweimal in die Luft. Dann soll er weggelaufen sein. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die die Tat gesehen haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können.