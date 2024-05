Halle - Ein unbekannter Mann hat in einer Straßenbahn in Halle (Saale) auf eine 84-Jährige eingeschlagen und sie verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sprach der Täter die Frau am Donnerstagmittag zunächst an und verwickelte sie in ein Gespräch. Dann schlug er ihr unvermittelt mehrfach ins Gesicht und trat auf sie ein. Daraufhin verließ der Mann die Straßenbahn an der nächsten Haltestelle. Rettungskräfte brachten die 84-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.