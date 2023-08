Am späten Freitagabend fallen Schüsse in Hamburg. Ein schwer getroffener Mann stirbt wenig später im Krankenhaus.

Hamburg - Ein unbekannter Täter hat einen Mann auf einer Straße in Hamburg erschossen. Das Opfer starb kurz nach der Tat am späten Freitagabend im Stadtteil Borgfelde, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil sie Schüsse gehört hatten und ein Mann auf dem Boden lag.

Das Opfer wurde den Angaben zufolge von zwei Kugeln in die Brust und ins Bein getroffen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er starb. Die Hintergründe der Tat in der Nähe des Berliner Tors waren zunächst völlig unklar. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Nach einem Bericht des „Hamburger Abendblatts“ handelt es sich bei dem Opfer um einen 26 Jahre alten Mann. Die „Hamburger Morgenpost“ berichtete, dass die Ermittler einen 3D-Scanner eingesetzt hätten, um ein exaktes Bild vom Tatort zu erhalten. Auf einem Foto sind eine Baseballmütze und ein Smartphone auf dem Boden zu sehen. Bei der Fahndung setzte die Polizei den Berichten zufolge auch Diensthunde ein. Der Täter sei auf einem Fahrrad geflüchtet, hätten Zeugen ausgesagt.

Bis zum Samstagnachmittag gab es keine weiteren Informationen von der Polizei. Die Staatsanwaltschaft war für Auskünfte zunächst nicht zu erreichen.