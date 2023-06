Dessau-Roßlau - Ein Unbekannter hat mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in Dessau-Roßlau in einer Apotheke die Herausgabe der Kasse gefordert. Als der Mann auch noch ein Messer gezogen haben soll, übergab eine 59-jährige Mitarbeiterin eine dreistellige Summe Bargeld, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Unbekannte soll daraufhin am Mittwochnachmittag in Richtung Stadtzentrum geflohen sein. Der mutmaßliche Täter hat laut Zeugen blondes Haar, ist etwa 18 Jahre alt und trug eine Jeans und ein grün/graues Oberteil. Die Polizei Dessau-Roßlau bittet Zeugen um Hinweise.