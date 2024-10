Marlishausen - Ein Unbekannter hat in Marlishausen (Ilm-Kreis) ein Pony tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, wie sie mitteilte. Demnach fand ein Stallmitarbeiter die 14-jährige Stute am Montagmittag leblos am Boden eines Stallauslaufes. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Tier offenbar vorsätzlich tödlich am Kopf verletzt wurde. Die Tat soll sich demnach zwischen 13 und 14 Uhr am Montag ereignet haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.