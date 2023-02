Halle - Ein Unbekannter hat einen Feuerwerkskörper in eine Sitzung der SPD-Stadtratsfraktion in Halle geworfen. Während einer Pause habe der Mann am Donnerstagabend durch ein geöffnetes Fenster „einen entzündeten pyrotechnischen Gegenstand in das Gebäude“ geworfen, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzt wurde niemand. Es kam laut Polizei auch zu keiner Detonation.

Die Sitzung wurde anschließend unter dem Schutz der Polizei fortgesetzt. Aktuell liegen nach Polizeiangaben keine Hinweise auf ein politisches Vorgehen bei der Tat vor. Die Polizei ermittelt.