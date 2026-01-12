Am Sonntagabend bedroht ein Unbekannter einen 26-Jährigen mit einem Messer am Weimarer Hauptbahnhof. Zuvor kommt es zu einem Streit nach einem Rempler.

Weimar - Ein 26-Jähriger ist am Weimarer Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht worden. Der Mann war nach Polizeiangaben am Sonntagabend aus einem Linienbus ausgestiegen, als er von einem Unbekannten angerempelt wurde. Dieser ging weiter auf den 26-Jährigen zu. Weil er sich bedrängt fühlte, schubste der junge Mann sein Gegenüber zurück.

Daraufhin zog der Unbekannte ein Messer, hielt es vor seinen Körper und bedrohte den 26-Jährigen. Den Angaben zufolge wandte sich der Mann kurz darauf ab und lief in Richtung Bahnhof. Der Geschädigte informierte anschließend die Polizei.