Unbekannter zündet Postfahrzeug in Zittau an: Zeugenaufruf

Zittau - Ein Unbekannter soll ein Postfahrzeug in Zittau (Landkreis Görlitz) in Brand gesetzt haben. Eine Zeugin habe den Vorfall beobachtet, wie die Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte die Frau bemerkt, wie jemand etwas unter den Transporter warf. Als unter dem Fahrzeug Flammen hervortraten, alarmierte die Zeugin die Rettungskräfte. Umliegende Fahrzeuge und Gebäude in der Poststraße seien bei dem Brand am späten Mittwochabend nicht beschädigt worden, hieß es. Ob bei dem Feuer Briefe beschädigt wurden, war zunächst nicht bekannt.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach seien zufällig in der Nähe gewesen und hätten die Flammen mit einem Feuerlöscher getilgt. Auch ein Anwohner soll mit einem Gartenschlauch geholfen haben. Das Ausbrennen des Fahrzeugs sei verhindert worden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 7000 Euro. Der Kriminaldienst ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.