Hannover/Bremen - Ein Wechsel aus Wolken und Schauern erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Mittwoch. Auf den Inseln wird es im Laufe des Tages nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) windig. Vereinzelt ist hier mit stürmischen Böen zu rechnen, im Binnenland bleibt es dagegen ruhig. Dabei werden Temperaturen zwischen acht und elf Grad erreicht. Bedeckt und gebietsweise regnerisch bleibt es auch in der Nacht zum Donnerstag. Die Temperaturen kühlen sich dann auf bis zu drei Grad ab. An den Küsten lässt der Wind in den frühen Morgenstunden langsam wieder nach.