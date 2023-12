An einem Strand auf der Insel Sylt wurde eine vom Aussterben bedrohte Schildkröte angespült. Wie es mit dem Tier nun weitergeht.

Unechte Karettschildkröte an Sylter Strand gefunden

Eine unechte Karettschildkröte (Caretta caretta) liegt am Hörnumer Weststrand im Sand.

Hörnum - Am Hörnumer Weststrand (Kreis Nordfriesland) ist am Freitag eine seltene Meeresschildkröte angespült worden. Ein Strandläufer meldete bei heftigem Sturm den Fund der unechten Karettschildkröte (Caretta caretta), wie die Schutzstation Wattenmeer mitteilte. Gewöhnlich lebten diese Tiere in den warmen Gewässern des Mittelmeeres oder des Atlantiks.

„Unsere Caretta machte leider einen geschwächten Eindruck und blutete aus dem Schnabel“, sagte Dennis Schaper, Leiter der Sylter Schutzstation Wattenmeer. Das Tier sei in ein Becken des Sylt-Aquariums gebracht worden, wo es untersucht und verarztet werde. „Wir hoffen, dass sie sich von den Strapazen wieder erholt“, so der Stationsleiter.

Dabei sei eine langsame Gewöhnung an wärmere Wassertemperaturen entscheidend, da die Schildkröte wegen des kalten Nordseewassers bei plötzlicher Temperaturerhöhung einen Schock erleiden könnte. Unechte Karettschildkröten sind laut der Schutzstation vom Aussterben bedroht, da sie früher intensiv bejagt wurden. Vor etwa vier Wochen sei zudem ein ähnliches Exemplar in Belgien angespült worden.