Oebisfelde - Das Biosphärenreservat Drömling hat am Freitagabend offiziell die Anerkennungsurkunde der Unesco überreicht bekommen. Die Anerkennung durch die Unesco sei ein Ritterschlag, sagte der Staatssekretär im Umweltministerium, Thomas Wünsch (SPD). „Im Drömling sollen Klima- und Naturschutz künftig noch stärker mit nachhaltiger Wirtschaft, regionaler Identität und Bildung verbunden werden.“

Mitte Juni war der Drömling als 17. Biosphärenreservat von der Unesco ausgezeichnet worden. Der Drömling ist eine Niederung zwischen Aller und Ohre. Das Gebiet umfasst rund 34.070 Hektar in Sachsen-Anhalt und 11 300 Hektar in Niedersachsen. Das einstige Labyrinth aus Feuchtwiesen, Mooren und Bruchwäldern, habe sich seit dem 18. Jahrhundert zu einer vom Menschen gestalteten Kulturlandschaft entwickelt, die durch Entwässerung urbar gemacht wurde, so die Deutsche Unesco-Kommission. Seit den 1960er Jahren seien weite Teile des Drömlings in Ost- wie Westdeutschland unter Schutz gestellt und renaturiert worden. An diesem Wochenende wird im niedersächsischen Brome das Drömlingsfest gefeiert.