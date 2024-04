Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Dresden - Auf der Autobahn 17 Richtung Dresden ist es am Montagmorgen zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Die Tunnel von Tschechien nach Deutschland seien vorübergehend gesperrt, teilte die Polizei mit. Gegen 5.30 Uhr sei die Polizei zur Unfallstelle kurz vor einem Autobahnparkplatz Am Heidenholz gerufen worden. Auch Lkws seien an dem Unfall beteiligt gewesen.

Eine Person sei verletzt worden. Der verursachte Stau reiche bis kurz hinter die tschechische Grenze. Weitere Details zur Unfallursache sowie zur verletzten Person sind nicht bekannt.