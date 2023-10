Unfall an Straßenbahnhaltestelle: Viele Verletzte in Leipzig

Leipzig - An einer Straßenbahnhaltestelle in Leipzig ist am Freitagmorgen eine Bahn auf eine andere aufgefahren. Dabei wurden zahlreiche Fahrgäste sowie einer der Fahrer verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Polizei sprach von einer „mittleren zweistelligen Anzahl“ an Verletzten. Einige seien in Krankenhäuser gebracht worden, andere wurden vor Ort behandelt. Die Ursache war zunächst unklar.

Der Auffahrunfall ereignete sich an der Haltestelle Angerbrücke. Eine Straßenbahn der Linie 15 habe in stadteinwärtiger Richtung dort gehalten. Eine zweite Bahn sei aufgefahren. Deren Fahrer wurde eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Die Scheiben am Fahrerhaus gingen in den Brüche, die Front wurde eingedrückt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag.

Der Unfallort wurde abgesperrt. Ein Sachverständiger der Dekra sei dazugeholt worden. Mehrere Straßenbahnlinien wurden umgeleitet. Die Leipziger Verkehrsbetriebe richteten einen Schienenersatzverkehr ein und warnten vor erheblichen Verspätungen. Die Polizei bat andere Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Angerbrücke ist eine größere Haltestelle, die von mehreren Linien angefahren wird.