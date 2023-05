Storkow - Nach dem schweren Unfall am Dienstag auf der Autobahn 12 bei Storkow sind alle 62 Beteiligten in Krankenhäusern behandelt worden. Unter ihnen waren drei Fahrer und sämtliche Insassen eines Reisebusses, wie die Polizeidirektion Ost am Mittwoch mitteilte. Zur Anzahl der Verletzten und zum aktuellen Gesundheitszustand machte die Polizei am Mittwoch keine Angaben. Am Dienstag war von insgesamt 52 Verletzten die Rede gewesen, 10 davon schwer verletzt.

Am Dienstagmittag war ein Gefahrguttransporter auf einen vor ihm haltenden Lkw aufgefahren und beim Ausweichen mit dem Reisebus zusammengestoßen. Etwa 95 Einsatzkräfte und 3 Rettungshubschrauber waren demnach vor Ort.

Die Insassen des Reisebusses seien polnische Mitarbeiter eines deutschen Unternehmens aus dem Landkreis Teltow-Fläming. Bei den Fahrern der beteiligten Fahrzeuge handelt es sich den Angaben zufolge um zwei Polen im Alter von 40 und 38 Jahren und einen 30-jährigen Ukrainer.

Der Reisebus war von Polen in Richtung Berlin unterwegs gewesen. Die A12 war bis zum späten Dienstagabend vorübergehend voll gesperrt.