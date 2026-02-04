Auf der Autobahn geraten zwei Autos ins Schleudern und landen im Graben, eines überschlägt sich dabei - mit schlimmen Folgen für den Fahrer.

Nach einem Unfall bleibt ein Auto auf dem Dach liegen.

Leer - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A31 im Landkreis Leer lebensgefährlich verletzt worden. Der 63-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer, leicht verletzter Autofahrer werde ebenfalls in einer Klinik behandelt.

Die beiden Männer waren am Morgen zwischen Jemgum und Weener unterwegs. Nach Angaben der Polizei kam es zu dem Unfall, als ein 21-jähriger Fahrer auf ein langsameres Auto vor ihm auffuhr. Durch die Kollision schleuderten beide Fahrzeuge in einen Graben neben der Fahrbahn. Eines der Autos überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen.

Inwiefern Glätte bei dem Unfall eine Rolle spielte, ist laut Polizei noch unklar. Die Autobahn musste zeitweise halbseitig gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.