Sittensen - Ein 49 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall durch eintretendes Blitzeis schwer verletzt worden. Er kam in der Nacht zu Freitag auf der A1-Anschlussstelle Sittensen (Landkreis Rotenburg) kurz vor Hamburg mit seinen Wagen von der Fahrbahn ab, als es plötzlich glatt wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen hatte demnach Sommerreifen aufgezogen. Der Mann schleuderte mit seinem Wagen über einen Grünstreifen, durchbrach einen Wildschutzzaun und blieb am Ende auf dem Dach in einem Graben liegen.