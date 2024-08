Die Reparaturarbeiten am Unfallort dauern weiter an.

Irxleben - Nach dem tödlichen Unfall auf der Autobahn 2 bei Irxleben bleibt eine der drei Fahrspuren in Richtung Hannover aufgrund von Reparaturarbeiten weiterhin gesperrt. Wie der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst auf Anfrage mitteilte, wird die Freigabe des Fahrstreifens voraussichtlich erst am Wochenende erwartet. Eine genaue Einschätzung sei jedoch zum jetzigen Zeitpunkt schwierig. Die beiden anderen Fahrspuren seien bereits wieder befahrbar, sodass der Verkehr durch die verbleibenden Arbeiten nicht beeinträchtigt wird.

Am Dienstagvormittag war ein Lkw am Ende eines Staus auf ein Wohnmobil aufgefahren, wodurch vier Fahrzeuge in Flammen aufgingen. Dabei kam ein Mensch ums Leben.