Bad Berka - Ein Autofahrer hat nach Polizeiangaben mit einem Alkoholwert von 3,81 Promille einen Unfall gebaut und zwei Autos sowie Straßenbegrenzungen beschädigt. Der 41-Jährige war am Sonntagabend mit seinem Wagen bei Bad Berka (Landkreis Weimarer Land) auf der Landstraße Richtung München unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort sei er zwischenzeitlich nach rechts von der Straße abgekommen, habe einen Leitpfosten gerammt und sei dann in den Gegenverkehr geraten. Ein ihm entgegenkommender Autofahrer wich ihm demnach aus und streifte eine Leitplanke. Laut Polizei fuhr der 41-Jährige schließlich ebenfalls gegen die Straßenbegrenzung.

Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von 30 Metern beschädigt. Der Beschuldigte kam zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.