Auf einer Kreuzung in der Altmark stoßen ein Pkw und ein Lkw zusammen. Drei Menschen verletzen sich, einer davon schwer. Laut Polizei übersah der 78 Jahre alte Autofahrer den Lastwagen beim Abbiegen.

Arneburg - Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen auf einer Kreuzung in der Altmark verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah ein 78-Jähriger beim Abbiegen von einer Landstraße den Lkw, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Bei der Kollision am Samstag nahe Arneburg (Landkreis Stendal) schleuderte der nicht angeschnallte 22 Jahre alte Mitfahrer im Lkw den Angaben zufolge durch die Windschutzscheibe und verletzte sich schwer. Der gleichaltrige Lkw-Fahrer und der Senior wurden demnach leicht verletzt. Gegen den 78-Jährigen sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, hieß es.