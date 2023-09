Berlin - Zwei 19-jährige Frauen sind auf einem E-Scooter mit einem Auto zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte, fuhren die zwei jungen Frauen am frühen Donnerstagabend in Berlin-Kreuzberg über eine Kreuzung und kollidierten dabei mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Auto. Eine Notärztin versorgte die beiden 19-Jährigen zunächst vor Ort und brachte sie anschließend mit Kopf- und Rumpfverletzungen ins Krankenhaus. Die 35-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.