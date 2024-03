Dresden - Auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall ist am Sonntagmorgen in Dresden ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die Einsatzkräfte in dem Rettungswagen seien mit dem Schrecken davongekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Rettungswagen wurde bei dem Unfall derart stark beschädigt, dass er nicht mehr einsatzfähig ist.