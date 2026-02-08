Auf der A10 in Richtung Hamburg wird ein Auto von einem Kleintransporter gerammt und überschlägt sich. Der Verursacher hält zunächst an - aber nicht lange.

Mühlenbeck/Birkenwerder - Nach einem Unfall mit zwei Verletzten auf der A10 hat der mutmaßliche Unfallverursacher Fahrerflucht begangen. Nach Angaben der Polizei war ein gelber Kleintransporter am Freitag in Richtung Hamburg von rechts gegen ein anderes Auto gefahren. Ein Dashcam-Video des angefahrenen Fahrzeugs zeigte den Zusammenstoß.

Durch den Aufprall geriet das angefahrene Auto ins Schleudern und überschlug sich. Der gelbe Kleintransporter stoppte zunächst hinter der Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder. Ein Zeuge gab an, dass der Fahrer ausgestiegen und ein Stück in Richtung des überschlagenden Autos gegangen sei. Dann sei der Fahrer wieder umgekehrt und davongefahren.

Die beiden Insassen des überschlagenen Autos mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.