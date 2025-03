Ein Auto fährt am Mittwochabend auf ein Stauende und wird gegen einen Lastwagen geschleudert. Vier Fahrzeuge sind in den Unfall verwickelt.

Am Stauende

Zu dem Unfall kam es am Mittwochabend. (Symbolbild)

Burkau - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Burkau sind am Mittwochabend fünf Menschen leicht verletzt worden. Vier Fahrzeuge wurden in den Crash in Fahrtrichtung Görlitz verwickelt, wie die Polizei mitteilte.

Die Autobahnmeisterei hatte an der Stelle demnach zu Reinigungszwecken einen Fahrstreifen gesperrt. Deshalb bildete sich ein Rückstau. Den habe ein 68 Jahre alter Autofahrer beim Überholen übersehen, hieß es. Sein Wagen fuhr auf ein Auto auf dem linken Fahrstreifen am Ende des Staus.

Durch den Aufprall wurde das Unfallfahrzeug auf den rechten Fahrstreifen geschleudert und stieß dort an einen Lastwagen. Danach sei ein viertes Fahrzeug von hinten auf den Unfall gefahren. Die Polizei schätzte den Schaden auf 100.000 Euro. Weitere Details zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.