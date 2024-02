Ein Pferdegespann liegt nach einem Unfall an der B244.

Dardesheim - Die Fahrerin eines Pferdegespanns ist bei einem Unfall auf der B244 bei Dardesheim leicht verletzt worden. Am Mittwochabend sei das Gespann mit einem Auto zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Den Pferden gehe es gut, die Frau sei per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Bundesstraße war nach dem Unfall im Landkreis Harz für mehrere Stunden gesperrt.