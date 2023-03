Berlin - Mit einem Einsatzwagen der Polizei ist ein 63-jähriger Autofahrer auf einer Kreuzung in Berlin-Lichtenberg zusammengestoßen. Das Polizeiauto sei bei Rot mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht auf die Kreuzung gefahren, teilten die Beamten am Sonntag mit. Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag auf der Rhinstraße, nach dem Crash klagte der 63-jährige Autofahrer über Schmerzen im Nackenbereich und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Dabei werde auch geprüft, ob der Fahrer des Polizeiautos umsichtig gehandelt habe. Um das festzustellen, werde der Fahrtenschreiber des Einsatzwagens ausgewertet - dadurch kann beispielsweise die gefahrene Geschwindigkeit überprüft werden. Eine Atemalkoholmessung bei dem 63-jährigen Autofahrer hatte einen Wert von null Promille ergeben.