Berlin - Bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen im Einsatz ist ein Motorradfahrer in Berlin lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag im Süden Berlins im Stadtteil Lichterfelde in der Osdorfer Straße, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Motorradfahrer wurde von einem Notarzt versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Ein Insasse des Rettungswagens, der mit Blaulicht und Sirene unterwegs war, wurde leicht verletzt. Wer den Unfall verschuldete, wird nun von der Polizei untersucht. Zwar haben Rettungswagen im Einsatz Vorfahrt, sie müssen an Kreuzungen aber auch auf den anderen Verkehr achten.