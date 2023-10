Freital/Dresden - Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit zwei Autos sind in Dresden sechs Menschen verletzt worden. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Zu Identität der Betroffenen und die Schwere ihrer Verletzungen konnten noch keine Angaben gemacht werden. Auch wie es am Freitagvormittag zu dem Unfall an der Stadtgrenze zu Freital kam, war zunächst noch unklar.