Berlin - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem Auto sind in Berlin-Reinickendorf vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Eine 76 Jahre alte Autofahrerin wollte am Donnerstagmorgen mit ihrem Wagen auf der Lindauer Allee links in die Residenzstraße einbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei stieß ihr Auto mit dem Polizeiwagen auf der Gegenspur zusammen.

Nach Angaben der Polizei musste die 64 Jahre alte Beifahrerin der 76-Jährigen mit technischem Gerät aus dem Auto befreit werden. Sie klagte über Schmerzen am Kopf sowie am Oberkörper und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus aufgenommen. Eine Polizistin aus dem Streifenwagen wurde mit Verletzungen am Kopf und am Nacken stationär aufgenommen. Der fahrende Polizist und ein Mitfahrer kamen zur ambulanten Versorgung in eine Klinik.

Die Fahrerin des Autos blieb laut Polizei unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Polizeiwagen ohne Sonder- und Wegerechte unterwegs gewesen sein.