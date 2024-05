In Melle kommt ein Kind vom Fahrradweg ab und wird von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst.

Unfall mit verletztem Kind in Melle

Melle - Bei einem Verkehrsunfall in Melle (Landkreis Osnabrück) ist am Mittwochnachmittag ein Kind schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen fuhr das Kind mit seinem Fahrrad vom Radweg auf die Straße und wurde dort von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst, wie die Polizei mitteilte. Rettungswagen, Polizei und Notarzt waren am Mittag noch vor Ort. Das Kind kam zur Behandlung ins Krankenhaus.