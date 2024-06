Rastdorf - Bei einem Unfall zwischen zwei Autos in Rastdorf im Landkreis Emsland sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 27 Jahre alter Autofahrer habe den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach beim Überqueren einer Straße mit seinem Wagen ein von rechts kommendes Auto übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 27-Jährige schwer verletzt wurde. Der 23 Jahre alte Fahrer des anderen Autos und seine zwei 18 Jahre alten Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Freitagabend leicht verletzt.