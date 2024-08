Leer - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Leer sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 23-Jährige sei mit ihrem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenspur gekommen, teilte die Polizei am Morgen mit. Dort prallte das Auto in den Wagen einer 54-Jährigen. Beide Frauen wurden laut Polizei schwer verletzt. Die 23-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Während des Einsatzes versammelten sich nach Angaben der Feuerwehr mehrere Gaffer auf einem Parkplatz in der Nähe des Unfallortes. Einige versuchten sogar mit den Einsatzkräften zu diskutieren. Die Straße war für die Dauer der Aufräumarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt.