Eisenach - Ein Autofahrer hat auf der A4 am Freitag wegen Herzproblemen die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gestorben. Der 76-Jährige kam zwischen den Anschlussstellen Eisenach West und Herleshausen mit dem Wagen von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Leitplanke und kam in der Böschung dahinter zum Stehen, wie die Autobahnpolizei mitteillte. Der Fahrer sei noch am Unfallort gestorben. Die Autobahn wurde für zwei Stunden gesperrt.