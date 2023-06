Kutenholz - Bei einem Zusammenprall von zwei Autos auf einer Landstraße sind am Donnerstag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 61 Jahre alte Autofahrer war beim Überholen in der Gemeinde Kutenholz (Landkreis Stade) gegen ein abbiegendes Auto gefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Neben dem 61-Jährigen, dessen 10 Jahre alten Beifahrer wurde auch der 28 Jahre alte Fahrer des anderen Autos schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizeiangaben wollte der mutmaßliche Unfallverursacher drei Autos überholen. Die beiden Unfallautos wurden schwer beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro, schätzten die Beamten. Zudem entstand an einem dritten Auto ein kleinerer Schaden und eine Anwohnerin erlitt einen Schock. Die betroffene Kreisstraße wurde unter anderem wegen der Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt, hieß es.