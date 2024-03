Rüdersdorf bei Berlin - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 nahe Rüdersdorf bei Berlin sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Demnach missachtete der Unfallverursacher an einer Kreuzung die Vorfahrt und prallte frontal in das entgegenkommende Auto - woraufhin eines der Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geriet und von einem dritten Auto erfasst wurde.

Die 46 Jahre alte Fahrerin und ihr 22-jähriger Mitfahrer erlagen ihren Verletzungen am Unfallort. Zwei weitere Insassen des Autos wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, ebenso wie die Fahrerin und die Beifahrerin des anderen Autos, zwei Frauen im Alter von 39 Jahren. Ein weiterer Unfallbeteiligter, ein 54-Jähriger, blieb unverletzt. Die B1 wurde zunächst gesperrt.