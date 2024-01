Müncheberg - Bei einem Unfall mit zwei Autos am Dienstagmorgen in Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland) hat es mehrere Verletzte gegeben. Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen sechs Menschen bei dem Unfall in der Seelower Straße verletzt worden sein, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Weil der Einsatz noch nicht abgeschlossen war, konnte die Polizei weder zum Unfallhergang noch zur Schadenshöhe Angaben machen.