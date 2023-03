Unfälle wegen Straßenglätte in Stendal und Salzwedel

Tangermünde - Im Landkreis Stendal und dem Altmarkkreis Salzwedel ist es zu mehreren Unfällen wegen Straßenglätte gekommen. Auf der Elbebrücke auf der Bundesstraße 188 (Landkreis Stendal) ist am Dienstagmorgen ein Auto frontal mit einem Lastwagen im Gegenverkehr zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Die Straße zwischen Fischbeck und Tangermünde war in beide Richtungen voll gesperrt.

Es gab zwei weitere Unfälle ohne Verletzte wegen Glätte. Auf der B189 bei Seehausen ist ein Fahrzeug gegen die Leitplanke gefahren. Im Altmarkkreis Salzwedel ist ebenfalls auf der B188 bei Gardelegen ein Fahrzeug von der Straße abgekommen.