Im Prozess zur Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt steht nun das Gutachten eines Verkehrsexperten im Mittelpunkt. Auch Zeugen der Mietwagenfirma kommen zu Wort.

Mit einem Mietwagen war der Todesfahrer über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast und wurde gleich nach der Tat festgenommen. (Archivbild)

Magdeburg - Im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt soll heute (09.30 Uhr) ein Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle gehört werden. Laut Landgericht wird der Experte ein Gutachten vorstellen. Zudem sind mehrere Mitarbeiter der Mietwagenfirma als Zeugen geladen, bei der der Angeklagte das Tatfahrzeug gemietet haben soll.

Der inzwischen 51-jährige Taleb al-Abdulmohsen, der als Arzt im Maßregelvollzug mit psychisch kranken Straftätern arbeitete, war kurz vor Weihnachten mit einem 340 PS starken Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gerast. Es starben sechs Menschen, mehr als 300 wurden verletzt.

Der Strafprozess gegen den Mann aus Saudi-Arabien hatte am Montag begonnen. Al-Abdulmohsen hat die Tat zugegeben. Reue zeigte er bislang nicht. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg wirft ihm unter anderem vollendeten Mord in sechs Fällen und versuchten Mord in 338 weiteren Fällen vor.

Rund 180 Betroffene des Anschlags sind im Prozess als Nebenkläger dabei und dürfen somit Fragen stellen, sie müssen nicht zu den Verhandlungstagen im extra errichteten Interims-Gerichtsgebäude erscheinen.