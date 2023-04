Hagen im Bremischen - Ein Autofahrer ohne Führerschein hat im Landkreis Cuxhaven einen Unfall verursacht, bei dem seine Beifahrerin lebensgefährlich verletzt wurde - und ist zu Fuß geflüchtet, ohne sich weiter um sie zu kümmern. Die 41-jährige Bremerin starb später im Krankenhaus. Die Polizei stellte die Identität des Fahrers fest und sucht nun nach dem 34-jährigen, der ebenfalls aus der Hansestadt kommt, wie sie am Freitag mitteilte.

Er hatte demnach am Donnerstag bei Hagen im Bremischen das Fahrzeug einer anderen Frau in einer unübersichtlichen Rechtskurve überholt. Diese bremste, weil ihnen ein Auto entgegenkam. Der Überholer kam nach dem Wiedereinscheren nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Maschendrahtzaun und kollidierte mit mehreren Bäumen. Er floh in ein Waldgebiet. Das Auto war laut Polizei seit knapp zwei Monaten nicht mehr versichert.

Die Polizei suchte mit Hunden nach dem Unfallverursacher, auch ein Hubschrauber war im Einsatz, zunächst jedoch ohne Erfolg. Der 34-Jährige soll sich nun wegen mehrerer Strafvorwürfe verantworten, darunter fahrlässige Tötung, Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Außerdem sucht die Polizei den Fahrer des entgegenkommenden Autos, der seine Fahrt fortgesetzt hatte.