Hermsdorf/Dittersdorf - Bei einer Unfallserie auf der Autobahn 9 in Ostthüringen sind 15 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die Unfälle ereigneten sich am Mittag und am Nachmittag in Fahrtrichtung Berlin, wie die Polizei mitteilte.

Der erste Unfall passierte zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und Eisenberg, als zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten. Nach dem Unfall entstand ein Stau, in dem es zu fünf weiteren Auffahrunfällen kam. Insgesamt waren an dieser Unfallstelle 14 Fahrzeuge beteiligt. Die Schadenshöhe konnte die Polizei bislang nicht beziffern.

Etwa zwei Stunden später kam es dann zu einem weiteren schweren Unfall zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis. Dort prallte ein Auto gegen eine Betonschutzwand, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug. Auch in diesem Rückstau ereigneten sich mehrere Folgeunfälle mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden acht Menschen leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden in diesem Bereich auf etwa 45.000 Euro.