Auffahrunfall an einer Ampel in Magdeburg. (Symbolbild)

Magdeburg - Eine 68 Jahre alte Autofahrerin ist in Magdeburg ungebremst an einer Ampel auf ein dort wartendes Auto aufgefahren. Das stehende Fahrzeug wurde laut Polizei auf zwei weitere Autos geschoben, so dass insgesamt vier Autos beschädigt wurden. Die 68 Jahre alte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, insgesamt seien acht Personen bei dem Unfall leicht verletzt worden.