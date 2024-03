Berlin - Ein ungeduldiger Autofahrer konnte es kaum erwarten, in eine gesperrte Straße hineinzufahren - und hat damit das Leben eines Feuerwehrmannes riskiert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der Fahrer am Donnerstagnachmittag in Berlin-Neukölln durch eine abgesperrte Straße fahren, woran ihn Einsatzkräfte zunächst hinderten. Just als die Absperrung wegen eines Feuerwehreinsatzes aufgehoben wurde, beschleunigte der Mann - und der Feuerwehrmann musste zur Seite springen.

Anschließend ignorierte der Autofahrer eine rote Ampel und hielt zur Verabschiedung einen Mittelfinger aus dem Seitenfenster heraus. Bei dem Mann dürfte es sich um den 29 Jahre alten Besitzer des Autos handeln, hieß es von der Polizei. Jetzt wird er sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung, Beleidigung sowie wegen des Rotlichtverstoßes verantworten müssen.