Ungeimpfte Frau legt in Apotheke gefälschten Impfausweis vor

Iserlohn - Eine Frau hat in einer Apotheke in Iserlohn (Märkischer Kreis) mit einer gefälschten Chargennummer versucht, sich einen digitalen Impfpass ausstellen zu lassen. Sie zeigte laut Angaben der Polizei von Dienstag dafür ihren Personalausweis und den gelben Impfausweis vor. Die Mitarbeiterin bemerkte demnach aber, dass mit dem Aufkleber im Pass etwas nicht stimmte und brachte schließlich „in Erfahrung, dass diese Chargennummer nicht vergeben wurde“. Die Frau habe am Montag dann zugegeben, nicht geimpft zu sein. Sie erwarte nun eine Anzeige wegen Betrugs, wie die Polizei weiter mitteilte.