Der Devise „Raus in die Sonne!“ dürften am Wochenende viele Menschen in Thüringen folgen. Bei frühlingshaften Temperaturen warten viele Ausflugsziele.

Erfurt - Reichlich Sonnenschein und milde Temperaturen locken die Menschen in Thüringen am Wochenende vor die Tür. Bis zu 18 Grad sind laut Website des Deutschen Wetterdienstes (DWD) möglich, am Sonntag bis zu 17 Grad. Auch trocken soll es bleiben, sodass Ausflügen zumindest wettertechnisch nichts im Weg steht.

In ganz Thüringen lohnt sich ein Ausflug in Töpferwerkstätten in den Regionen: Rund 50 Keramikerinnen und Keramiker laden zum Tag der offenen Töpferei übers Wochenende in ihre Ateliers ein. Ein anderes Handwerk können Interessierte in Lauscha erleben: Bei den Glasperlentagen zeigen Expertinnen und Experten die Techniken, mit denen sie aus Glas Perlen, Schmuck und andere Kunstwerke schaffen.

Für Gartenfreunde

In Erfurt können sich Hobbygärtner bei der großen Verbrauchermesse „Thüringen Ausstellung“ unter anderem über neuste Trends und Angebote im Gartenbau informieren. Beim Schlendern durch die Garten- und Freizeitanlage egapark lassen sich nicht nur die ersten bunten Blumen bewundern. Auf der Raritätenbörse für Vorfrühlingsblüher bieten Gärtnereien und private Anbieter Schneeglöckchen, Alpenveilchen, Winterlinge und andere Gewächse an.

Wer vorhat, am Wochenende länger unterwegs zu sein, sollte dennoch eine warme Jacke einpacken: Denn in den kommenden Nächten kann es laut DWD bei geringen Minustemperaturen noch zu leichtem Frost kommen.