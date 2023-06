Leipzig - Das Institut für Wirkstoffentwicklung an der Universität Leipzig erhält ein neues Gebäude. Der Neubau soll auf dem Gelände der Universitätsmedizin Leipzig entstehen und aus europäischen Strukturwandelmitteln und Landesgeldern in Höhe von 50 Millionen Euro finanziert werden, wie die Universität am Donnerstag mitteilte. In dem „Forschungs- und Transfer-Hub“ sollen neue Wirkstoffe entwickelt werden und mittelfristig 260 Mitarbeiter arbeiten. Das Institut wurde Anfang 2020 gegründet. Direktor Jens Meiler verfolgt das Ziel, Grundlagenforschung und klinische Anwendung auf dem Gebiet neuer Wirkstoffe in der Medizin zu verbinden.