Magdeburg - Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg beginnt im kommenden Wintersemester erstmals mit einem zweisprachigen Informatikstudiengang. Nach Angaben der Universität vom Montag ist es das erste Studienprogramm dieser Art in Sachsen-Anhalt. Ziel sei es, Informatiker so auszubilden, dass diese nach ihrem Studium in internationalen Teams in der regionalen Wirtschaft in Sachsen-Anhalt arbeiten können. Dadurch soll internationalen Absolventen künftig verstärkt die Möglichkeit geboten werden, bei Unternehmen in der Region ihre berufliche Karriere zu starten, erklärte der Rektor der Universität, Jens Strackeljan. Dafür seien ausreichende Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen zentrale Aspekte. Ziel sei es, dass die Studierenden am Ende des Studiums fließend Deutsch und Englisch sprechen. Im Erfolgsfall könne das Konzept auch für andere Studiengänge als Vorbild dienen.