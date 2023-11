Oldenburg - Er ist in Niedersachsen einzigartig: Den neue Studiengang Niederdeutsch, den die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg seit diesem Wintersemester anbietet. Das Studium richtet sich an künftige Lehrkräfte, die an weiterführenden Schulen das Fach Niederdeutsch lehren wollen. „Wenn Niederdeutsch als Unterrichtsfach an weiterführenden Schulen etabliert wird, kann das die Chance erhöhen, dass die Sprache lebendig bleibt“, sagt Doreen Brandt, Juniorprofessorin für Niederdeutsche Literatur in historischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive an der Universität Oldenburg.

Neun Studierende haben sich eingeschrieben, Kapazität hat die Universität für 20 Studierende, sagte Brandt. Und: Niederdeutsch-Sprachkenntnisse sind für das Studium keine Voraussetzung, sie können in Kursen erworben werden. Die nächste Einschreibung ist für das Wintersemester 2024/25 möglich.