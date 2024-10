Vechta - Die Universität Vechta hat ihre Präsidentin Verena Pietzner abgewählt. Der Senat beschloss in nicht-öffentlicher Sitzung am Dienstag einstimmig die Abwahl, wie es auf der Homepage der Hochschule hieß.

„Seit etwa einem dreiviertel Jahr haben Senat und Präsidium in Workshops an einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage und an der strategischen Ausrichtung der Universität Vechta gearbeitet“, wird Professorin Pietzner zitiert. Sie sei traurig darüber, die gemeinsam initiierten Veränderungsprozesse nicht fortsetzen zu können. Die Entscheidung muss vom Hochschulrat bestätigt werden, danach prüft das Wissenschaftsministerium sie.

Grund für die Abwahl seien Pietzners umstrittene Sparmaßnahmen, sagte Senatssprecher Norbert Lennartz der Oldenburger „Nordwest-Zeitung“. Die Studierendenzahl sei in Vechta von einst 5.500 auf aktuell 4.000 gesunken. Die Uni erhalte weniger Geld und sei „chronisch unterfinanziert“. Pietzner trat ihr Amt am 1. Januar 2022 an. Zuvor war die Chemiedidaktikerin Vizepräsidentin der Universität Oldenburg.