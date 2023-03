Hochschulen Unibibliotheken: Das gedruckte Buch verliert an Bedeutung

Besucher, die in langen Regalen voller Bücher nach passender Fachliteratur suchen - dieses Bild ist in Thüringens Unibibliotheken nicht mehr so häufig wie früher zu sehen. Aber für einige Fachrichtungen sind Druckerzeugnisse doch noch relevant.